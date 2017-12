Fibra: l'Azienda dei Servizi risponde ai dipendenti Tim

Una premessa, doverosa, per l'Aass, quella di solidarietà a chi rischia il posto di lavoro. Ciò detto rigetta ogni critica circa possibili distorsioni delle tariffe.

Senza intento polemico - scrive - ci limitiamo ad evidenziare come l' Aass non possa essere portatrice di interessi di qualsivoglia società privata ma dell'intera comunità sammarinese". Le finalità del progetto Fibra sono da sempre quelle di: Mettere a disposizione del paese una infrastruttura di telecomunicazioni moderna; supportare la pluralità di mercato del settore; ridurre i costi a carico degli utenti finali per i servizi. "stupisce - prosegue la nota - che i dipendenti si rivolgano al Cda di Aass e non al proprio, per difendere i loro sacrosanti diritti di lavoratori. Ma ancora di più sorprende che ci si spinga a considerazioni sulla gestione delle risorse pubbliche, incappando anche in grottesche contraddizioni. Come quella di deplorare la presenza di un unica infrastruttura che porta a impoverimento del settore, salvo poi aver auspicato la realizzazione delle infrastrutture da parte dell'Azienda Servizi.