Roma: si presenta "Democratici e Progressisti"

E' "Democratici e Progressisti" il nome del nuovo movimento che nasce a sinistra del Pd. Questo a Roma sullo schermo all'iniziativa di Roberto Speranza, Enrico Rossi, Arturo Scotto e Massimiliano Smeriglio

Si è presentato oggi a Roma, "Democratici e Progressisti", il nuovo partito a sinistra del Pd.

L'iniziativa è stata organizzata da Speranza, del governatore della Toscana Enrico Rossi, gli scissionisti del Pd e da Arturo Scotto e Massimiliano Smeriglio usciti da Sinistra Italiana che ha incoronato, a Rimini, Nicola Frattoianni nuovo segretario.

"L'articolo 1 della Costituzione, "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro", è il tratto identitario più bello della nostra comunità. Noi siamo questo, è il nostro simbolo, il nostro progetto per l'Italia" ha spiegato Speranza. Dentro il Pd intanto si è concordato che le primarie del si svolgeranno il 30 aprile.

Una data, un nuovo patto tra Matteo Renzi e i suoi principali sponsor nel Partito Democratico: Dario Franceschini e Piero Fassino. Il nuovo segretario sarà proclamato dall'Assemblea nazionale il 7 maggio.

Renzi voleva le primarie il 9 aprile, per neutralizzzre gli avversari: il pugliese Michele Emiliano, la torinese Carlotta Salerno, il ligure Andrea Orlando, di fatto il più temuto da Renzi. Ma ha dovuto cedere alla pressione di Fassino e di Franceschini di tenere l’assise un po’ più in là, il 23 aprile: per mettere in sicurezza la legislatura, chiudere definitivamente la finestra elettorale per il voto a giugno. La protesta di Emiliano e poi di Orlando ha spinto la data al 30 aprile.

'Il partito c'è', commenta Renzi, mentre Emiliano su Fb lancia la sfida: 'Liberiamoci degli ipocriti e degli incoerenti, ma soprattutto di disonesti, affaristi e uomini di potere', e Francesco Boccia assicura: 'Se vince Renzi sto nel Pd di Renzi, ma spero che la stessa domanda venga rivolta anche a Renzi'.

Nel video l'intervista a Roberto Speranza, DP