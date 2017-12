Crollo raccolta bancaria, Morganti (Ssd): "Mettiamo insieme una task-force e facciamo un progetto-Paese!"

Cardelli (Pdcs): "Il calo da marzo a giugno dimostra come le modalità del commissariamento di Asset Banca abbiano arrecato grave danno non solo alla banca stessa ma all'intero sistema”

Il crollo della raccolta bancaria di 570 milioni di euro in soli quattro mesi non può non suscitare le riflessioni della politica. “C'è stato un brutto scivolone tra maggio e giugno – riconosce Giuseppe Maria Morganti – ma si parte da una situazione molto critica determinata dalla congiuntura internazionale e non solo dagli errori di gestione. Il problema vero – aggiunge il capogruppo Ssd - è che questo sistema ha assolutamente bisogno di rigenerarsi”. Morganti ritiene che “la politica, se ancora si vuole giocare un ruolo, debba farlo sul piano del progetto-Paese”, ovvero “mettendo insieme una task-force in grado di indicare esattamente quali siano i percorsi che San Marino voglia intraprendere. Si deve fare in modo – sottolinea - di convivere con il debito, perché il punto è che occorre ricapitalizzare un po' tutto il sistema. Cassa è solo uno dei casi, ci sono altri settori che hanno bisogno di capitali freschi, di nuova operatività”. In controtendenza con la posizione di gran parte della Maggioranza, insiste poi che quella di Wafik Grais è stata una grande perdita per la Repubblica: “L'ex Presidente Bcsm – ricorda – intravedeva che per San Marino “l'unica possibilità fosse quella di fare un progetto e poi rivolgersi al Fondo Monetario”.

“Siamo più che disponibili a ragionare in maniera diversa rispetto a come lo si è fatto finora, - dice Alessandro Cardelli - perché in un momento di emergenza è la politica unita che deve emergere, fermo restando il dialogo irrinunciabile con tutte le parti in campo, Abs in primis, via via le altre parti sociali”. Restano tuttavia le forti critiche, insieme alla preoccupazione, sulle scelte messe in atto dal Governo in questi mesi: “Soprattutto il dato da marzo a giugno – fa notare il capogruppo Pdcs - ha dimostrato come le modalità del commissariamento di Asset Banca abbiano arrecato grave danno non solo alla banca stessa ma all'intero sistema”.



sp