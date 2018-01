Capitani Reggenti e Segretario agli esteri a Bruxelles: lunedì l'incontro con Tusk

Si aprirà domani la visita dei Capitani Reggenti Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni e del Segretario di Stato Renzi al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk a Bruxelles.

In serata la delegazione sammarinese è atterrata all'aeroporto di Zaventen accolta dall'ambasciatore a Bruxelles Antonella Benedettini. Incontro che riveste una grande importanza per San Marino dato che si tratta della prima volta che i Capi di Stato incontrano una delle massime cariche dell'Unione con cui, come noto, è in corso il negoziato per un accordo di associazione.

Il segretario di Stato Renzi, solo pochi giorni fa, ha ribadito - ai nostri microfoni - che il rapporto con l'Unione Europea è la priorità della politica estera sammarinese.

L'incontro di domani è fissato per le 14, all'Europa building, sede del Consiglio nel cuore della capitale belga, teatro oggi di una manifestazione contro il presidente Turco Erdogan, per l'offensiva ad Afrin, città nel nord della Siria controllata dai curdi.

Dopo l'incontro al vertice di domani, inizierà poi martedì la prima tornata negoziale 2018 per l'accordo di associazione, nella sede del Servizio Europeo di Azione Esterna.