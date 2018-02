PS replica al comunicato di RF e attacca Alleanza Popolare

Partito Socialista replica al comunicato di Repubblica Futura e attacca, in particolare, la componente ex-Alleanza Popolare: “Pronti a tutto, ma non a leggere titoli che additano il PS quale causa della crisi del sistema bancario, in virtù dei governi SD-PSS nel famigerati anni '90”. PS si chiede se AP abbia reale interesse nel vedere appurate le responsabilità delle inchieste giudiziarie aperte di recente, come "sui vitalizi che, forti delle tangenti, hanno visto decine di famiglie occupate, senza titoli e senza concorso, sotto la PA anche in ruoli apicali". Per il PS, è ridicolo il tentativo di giustificare decisioni che il governo dovrà assumere a breve, scaricando gli sbagli di oggi sui passati governi DC o PS, dimenticando che AP è al governo da oltre 10 anni.