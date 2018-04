E' il giorno della Reggenza

Mattarella invia un messaggio per ribadire gli strettissimi legami con l'Italia

La cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti eletti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci si apre con il consueto alzabandiera a Palazzo Pubblico, accompagnato dall'Inno di San Marino eseguito dalla Banda Militare diretta dal Maestro Stefano Gatta.



Poi a Palazzo Valloni per il ricevimento dei corpo diplomatico e consolare da parte dei Capitani Reggenti eletti, seguito dal discorso del Nunzio Apostolico, decano del corpo diplomatico: Emil Paul Tscherrig



In occasione di questa cerimonia, il Presidente italiano Sergio Mattarella ha inviato ai Capitani Reggenti le congratulazioni e i più fervidi auguri per lo "svolgimento del Vostro impegnativo Incarico". "Sono convinto che la Repubblica di San Marino e l'Italia - si legge nel messaggio - proseguiranno nel consolidamento della loro amicizia e della fruttuosa collaborazione, ampliando sempre più gli strettissimi legami che le uniscono e trovando adeguate soluzioni ai problemi di comune interesse"