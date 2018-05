Governo Italia: Conte rimette l'incarico

Il presidente incaricato Giuseppe Conte oggiè salito al Quirinale dove è atteso dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il termine ultimo per la nascita dell'esecutivo è questa sera, come stabilito da Salvini e Di Maio.



I due leader sono saliti al Colle oggi pomeriggio per un colloquio con Mattarella. Tra i nodi da sciogliere la scelta di Savona come ministro. Nome, questo, ritenuto inopportuno dal Quirinale.



In serata Conte, dopo aver ringraziato Salvini e Di Maio per l'appoggio, ha annunciato di aver rimesso l'incarico.