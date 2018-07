Congresso di Stato: un incarico per la sicurezza del centro uffici

Sul tavolo del Congresso di Stato la messa in sicurezza del Centro Uffici di Tavolucci che nei mesi scorsi, a causa del forte vento, aveva manifestato diversi problemi. L'Esecutivo ha affidato all'ingegner Secondo Bianchi l'incarico di verificare la resistenza al vento proprio per definire gli eventuali interventi sulle facciate dell'immobile.

Dal governo arriva anche l'ok alla concessione edilizia per l'ampliamento dei loculi al cimitero di Fiorentino.



Sarà invece l'amministrazione, d'ora in poi, ad occuparsi della spedizione di valori. E' arrivata la delibera per la convenzione dell'Ufficio filatelico-numismatico con Poste spa, per il servizio di confezionamento delle buste contenenti valori. Il costo è di 25mila euro. Il servizio veniva in precedenza svolto da una azienda privata. Ora lo fa la società interamente partecipata dal pubblico.



Sonia Tura