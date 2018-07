Governo: 87.300 euro a sostegno della disabilità

Il Congresso di Stato ha adottato la delibera di spesa di 87mila 300 euro presentata dal Segretario di Stato alla sanità Franco Santi, per una serie di interventi a sostegno della disabilità. Questo mentre dal 1 agosto sarà operativa la tessera PIU’PERTE, dedicata a tutte le persone con disabilità, e alle donne in gravidanza in tutti i Centri per la Salute e nelle farmacie della Repubblica per la richiesta e il ritiro di certificati e medicinali. Il progetto, dedicato alle persone con bisogni speciali siano esse residenti o turisti, prevede agevolazioni, sconti e servizi senza bisogno di produrre altri documenti e senza dichiarare palesemente il tipo di patologia, e mira a ridurre il disagio e a favorire i processi di integrazione sociale. Adottata anche la delibera per definire le linee guida per l'emissione del bando finalizzato alla progettazione del parcheggio di Borgo Maggiore in campo della Fiera, così come la delibera per la realizzazione degli eventi nell'ambito della festa del 3 settembre, anniversario della Fondazione della Repubblica.



Sonia Tura