199 ter: le opposizioni chiedono seduta urgente della Commissione consiliare con audizione dell'Ordine Avvocati e Notai, presto la convocazione

Se sul Pdl trattamento dati personali il clima in Commissione Interni e Giustizia risulta collaborativo, a causare qualche frizione tra i due schieramenti è la richiesta a norma di legge depositata dalle opposizioni di convocare una seduta in via straordinaria per un aggiornamento sul progetto di legge relativo al reato di possesso di beni provenienti da misfatto, ossia a modifica dell'articolo 199 ter del codice penale, con l'audizione dell'Ordine degli Avvocati e Notai così come richiesto dagli stessi professionisti con lettera del 13 luglio scorso. Materia delicata l'articolo 199 ter che – lo ricordiamo – venne dichiarato incostituzionale dai Garanti e che fu al centro di uno scontro istituzionale senza precedenti.



In comma comunicazioni, la scorsa settimana, la Presidente della Commissione, Mimma Zavoli aveva dato conto della richiesta dell'Ordine, suscitando proteste tra i banchi dell'opposizione per aver suggerito l'opportunità di un incontro informale con gli avvocati. Avvalendosi però del parere espresso il 1° agosto scorso dall'Avvocatura dello Stato per un caso similare e secondo cui “il potere di audizione non è elencato tra le attribuzioni delle Commissioni consiliari, ma è stato ammesso come espressione delle più ampie facoltà di indirizzo, controllo e informazione”, i Commissari di minoranza alla fine la spuntano ottenendo la seduta straordinaria con audizione. Ora, entro il termine di 10 giorni, Mimma Zavoli procederà alla convocazione urgente.