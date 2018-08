Civico10 critica Rete e parla di "incoerenza" nella linea politica sulle alleanze

Civico10 attacca Rete parlando di incoerenza di un movimento che, come si legge in un comunicato della forza di maggioranza, sosteneva di "non voler scendere a patti pur di andare al Governo".



Ora, rimarca, la linea politica è "completamente cambiata" con Rete che, scrive Civico, "annuncia di voler catalizzare attorno a se chiunque voglia creare un'alternativa a questo Governo".



Civico10 ribadisce la sua impostazione politica basata sulle alleanze, e sorride, così si legge nella nota, sul fatto che Rete sia "venuta sulle nostre posizioni".



mt



Leggi il comunicato integrale