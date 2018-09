Officina di Idee, già fissato il prossimo appuntamento

Riapre la stagione del dibattito promossa da Officina di Idee, spazio di approfondimento nato su iniziativa di Teodoro Lonfernini e Francesco Mussoni della Dc. Ieri sera l'incontro intitolato “Chi e che cosa salverà il Paese? Facciamo Sistema”. Una riflessione a tutto campo su quelli che potrebbero essere i percorsi da intraprendere in funzione di una nostra reale autonomia – dicono gli organizzatori – e per generare crescita. Officina di Idee, ribadiscono, desidera fortemente restare connessa con la gente. E' questo il principio che ha mosso i promotori ad attivare uno strumento per poter discutere con tutte le persone desiderose di portare il loro contributo, indipendentemente da colori politici, generazioni, stato sociale, professioni, religione. Già fissato il prossimo appuntamento: il 27 settembre, sempre a Palazzo Graziani, per la presentazione del libro: “Dopo Marconi il diluvio”, di Gabriele Falciasecca Presidente della Fondazione Guglielmo Marconi.