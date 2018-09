Consiglio: si riparte dai decreti, fra cui quello sulla scuola

I lavori del Consiglio riprendono dalla ratifica dei decreti – ben 17 - compreso quello sulla scuola contro il quale ieri gli insegnanti hanno scioperato. All'attenzione dell'Aula anche le norme in materia di sostegno allo sviluppo economico. Arriva infatti il decreto in materia di incentivi per l’assunzione di donne e over-50. A ratifica, poi, interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e sostenibilità all’occupazione, e di trattamento previdenziale anticipato.



Troviamo in agenda anche il decreto con i settori di attività soggette al nulla osta del Congresso di Stato. Per semplificare l'apertura di imprese sul territorio si è infatti deciso di ridurre i settori in cui, per ottenere la licenza, occorra il via libera del Governo. All'attenzione del Consiglio anche il decreto con misure a sostegno della genitorialità e della cura della famiglia, che estende il congedo parentale lungo, concedendolo anche in caso di minori con grave patologia.



MF