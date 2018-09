Decreto Scuola: Podeschi prende atto dello sciopero e rassicura sulla volontà del Governo di non ridurre la qualità dell'offerta formativa

Sciopero riuscito ieri, considerata la massiccia adesione degli insegnanti, ma pare non sia finita qui – come ribadiscono i sindacati - trattandosi del primo momento di una mobilitazione che coinvolgerà tutti i dipendenti pubblici se il Governo – avvertono Muccioli e Frulli della Csu - procederà con iniziative di Spending Review volte a mortificare la loro professionalità”. Il Segretario Podeschi intanto ne prende atto e in attesa che il decreto scuola venga portato a ratifica in Consiglio getta acqua sul fuoco assicurando nuovamente che gli interventi previsti dal Decreto 83/2018 non vogliono ridurre la qualità del sistema scolastico sammarinese.



Nel video l'intervista a Marco Podeschi, Segretario di Stato Istruzione.