Pdcs alla maggioranza: "E' arrivata l'ora della resa"

Secondo il Pdcs, “E’ arrivata per Adesso.sm l’ora della resa”. Da Via della Scalette ripercorrono le ultime vicende: dalle dimissioni di due membri della Vigilanza di Banca Centrale in seguito all'ordinanza del giudice Morsiani, alla presunta citazione del Segretario Celli nelle carte. “Davanti a questi fatti, il governo e la maggioranza – si legge nella nota - continuano a non dare nessuna risposta o giustificazione a quanto avvenuto. La realtà che emerge – aggiunge la Dc - è che non hanno mai rappresentato e tutelato i propri cittadini, ma hanno condotto un’azione politica volta a soddisfare prevalentemente interessi particolari. Se la volontà dei partiti di Adesso.sm – conclude la Dc - fosse quella di agire nell’interesse del paese allora sarebbero i primi a prendere coscienza di quanto sta accadendo e a prenderne le distanze agendo con coraggio, ed anche a rischio di determinare la fine prematura di questa legislatura. Il partito ritiene infine che l’emergenza e la straordinarietà del momento, debba essere affrontata immediatamente con un nuovo governo e che i cittadini possano tornare presto alle urne.