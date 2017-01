Torna la classica, Milano ospita Pesaro

Domani, 2 gennaio, arriva al Forum d'Assago la VL Pesaro, per un match che i rossi non possono proprio sbagliare.

L’Olimpia è imbattuta in casa ma ha perso due delle ultime tre in Italia. E’ una classica del basket italiano che in passato ha messo in palio tre scudetti, due dei quali vinti dall’Olimpia (1981, 1985). Il legame tra Milano e Pesaro è sempre stato forte: uno dei più grandi giocatori della storia dell’Olimpia, recordman di punti in una singola gara con la maglia biancorossa, è il pesarese Sandro Riminucci.

Pesaro ha perso l’ultima gara del 2016, in casa contro Pistoia. La stella della squadra è Jarrod Jones, attualmente primo rimbalzista del campionato, quarto realizzatore e terzo nella classifica marcatori. Quattro giocatori segnano in doppia cifra: oltre a Jones, si tratta di Ryan Harrow, Marcus Thornton e Brandon Fields. Harrow ha anche il 48.0% nel tiro da tre punti.



Trasmetteremo la partita in diretta, dalle ore 20.25, su San Marino RTV Sport, canale 93 del digitale terrestre