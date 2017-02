Federtennis e Barazzutti insieme: l'intervista a Forcellini

Ieri la notizia che vi abbiamo dato in anteprima, della collaborazione tra la Federazione Sammarinese Tennis e Corrado Barazzutti che ricoprirà il ruolo di consulente tecnico per il quadriennio 2017/2020. Un progetto voluto fortemente dal presidente federale Christian Forcellini che ai nostri microfoni auspica anche una sinergia dello Stato per riportare il Torneo di Tennis a San Marino.