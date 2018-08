Michael Antonelli: condizioni critiche ma stabili

Michael Antonelli, dopo il grave incidente avvenuto ieri durante la gara Firenze-Viareggio, è ancora in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Careggi, a Firenze. Come riporta la Mastromarco Sensi Nibali, la società ciclistica per cui corre, le condizioni di Michael restano stabili ed in costantemente osservazione dal personale medico. Accanto a lui la squadra, che non l'ha mai lasciato solo, e la famiglia. La società lancia l'hashtag #ForzaMichael.



fm