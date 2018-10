Michael Antonelli: piccoli ma significativi miglioramenti

Michael Antonelli alterna l'apertura di un occhio al sonno e respira autonomamente. I medici dell'istituto di Montecatone monitorano la situazione di ora in ora, ma stando a quello che ci ha detto al telefono mamma Marina, le condizioni di Michael, vittima di una brutta caduta ad agosto, sono in leggero miglioramento. Non c'è ancora la certezza che il giovane ciclista sia fuori dal coma ma i piccoli gesti quotidiani del ragazzo sembrano lasciare buone indicazioni. Ieri nel tardo pomeriggio Michael ha aperto un occhio ed è stato sottoposto ad alcuni test medici.



Lorenzo Giardi