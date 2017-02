Campionato: risultati 16' giornata LIVE!

Con la 16' giornata parte il girone di ritorno del Campionato Sammarinese e la decisiva fase che porta alla qualificazione ai play off:



LA FIORITA - FIORENTINO (0-1)

41' Polanco (F)



JUVENES/DOGANA - COSMOS (1-1) (1-1)

7' Negri (C)

28'(r) Cuttone (J/D)



CAILUNGO - DOMAGNANO (0-2) (0-2)

22'(r) Chiarabini (D)

38' Narducci (D)



SAN GIOVANNI - TRE PENNE (0-3) (0-3)

7' Moretti (TP)

12' Moretti (TP)

45' Calzolari (TP)



Posticipi:

FOLGORE - MURATA

TRE FIORI - VIRTUS

LIBERTAS - PENNAROSSA

Riposa: Faetano



CLICCA QUI PER VISIONARE LE CLASSIFICHE