Play Off: Juvenes/Dogana - Tre Penne LIVE!

Si rinnova la sfida tra Juvenes/Dogana e Tre Penne. La sfida che nel primo turno aveva visto la squadra di Ceramicola protagonista di un incredibile ribaltone da 0-2 a 3-2. Chi vince raggiunge la Libertas e continua a sperare nello scudetto, chi perde è eliminato.



JUVENES/DOGANA - TRE PENNE (1-0) (1-0)

24' Cuttone (J/D)

60' Espulso Mattia Manzaroli (J/D) per doppio giallo

63' Rigore: Moretti (TP) calcia contro il palo



>>> CLICCA QUI PER VISIONARE IL CALENDARIO PLAY OFF