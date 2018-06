FSGC – San Marino Calcio : Rottura totale

La Federazione invia una lettera aperta a tutto l'ambiente calcistico sammarinese

Dal possibile disgelo alla totale rottura, tutto in 4 giorni. Il San Marino Calcio invia una lettera con le proprie richieste, chiedendo una risposta celere considerando che il tempo per l'iscrizione al campionato di serie D 2018-2019, stringe.



Il Presidente della Fsgc delega il Direttore Generale Alberto Pacchioni di corrispondere in tempi brevi, e la risposta arriva in “ via Rancaglia” mercoledi 6 giugno alle 17.15. Alle 18 dello stesso giorno, la breve, ma dura presa di posizione del Presidente del San Marino Calcio Luca Mancini dal titolo “hanno ucciso il San Marino”.



Questa mattina la lettera aperta a tutto l'ambiente calcistico sammarinese da parte della Fsgc, dove in sostanza si stigmatizzano i toni usati dal numero 1 di via Rancaglia, e si -legge che la FSGC non si permetterà mai di concedere contributi all'attività ordinaria a club che non siano affiliati ad essa.



Poi la netta presa di posizione sul San Marino Stadium – “sono sotto gli occhi di tutti - si legge- i lavori di rifacimento del manto dello Stadio di Serravalle. Il costo di tale opera è molto elevato ed è completamente sostenuto dalla UEFA. Tutto ciò impone un rispetto per la struttura che passa da un utilizzo scrupoloso del terreno di gioco, almeno fino al termine del torneo, essendo il manto erboso in fase di consolidamento. Ma tutto questo non ha alcuna importanza per il presidente Mancini” Viene a meno, dunque il primo requisito richiesto per ottenere la licenza nazionale per l'iscrizione, ed è questo che mette in crisi la società biancoazzurrra . Situazione molto complicata tra due realtà in questo momento molto lontane dal trovare una soluzione.



L.G