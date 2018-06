Vigilia Champions. Tommasi: "segnare un goal per meritarmi la convocazione". Cattelan: "sono qui per giocare almeno 30 minuti"

Dopo la rifinitura di ieri, questa mattina i gialloblu sono tornati sul terreno del Victoria Stadium per una seconda seduta di allenamento.

Lavoro improntato sulla cura dei dettagli, punizioni, angoli e sopratutto schemi da palla inattiva.



Procopio e il suo staff non vogliono lasciare nulla al caso mentre il gruppo lavora concentrato e con il pensiero rivolto esclusivamente al grande obiettivo.

Un gruppo nel quale si è immediatamente inserito Alessandro Cattelan, presentatore televisivo che sta vivendo a pieno regime, l’esperienza unica del palcoscenico europeo.



Chi invece non ha certo bisogno di ambientarsi, è Damiano Tommasi all’ennesima gara internazionale con La Fiorita.

In campo per divertirsi ma con lo spirito battagliero che ha contraddistinto la carriera dell’ex centrocampista della Roma.



Nel servizio le interviste a Alessandro Cattellan e Damiano Tommasi.



