Natale delle Meraviglie: Usc replica alle considerazioni di Usot

Prosegue la querelle tra associazioni sull'organizzazione del Natale delle Meraviglie affidata al progetto Nextime e Mara Verbena. Usc, che da subito aveva appoggiato il progetto Viva Digital, risponde ad Usot prendendo atto del cambio di rotta da parte dei suoi rappresentanti in merito all'idea da sostenere. “Ognuno di noi può fare errori di valutazione – rimarcano i commercianti - ma continuare a far perdere tempo, vista anche la situazione generale del Paese, non ci pare il momento appropriato. Intendiamo “denunciare” ancora una volta – continuano - il modus operandi utilizzato, da parte di tutte le persone coinvolte, e chiediamo trasparenza nelle valutazioni senza conflitti di interesse. Dal nostro punto di vista – ribadiscono - non si può valutare un progetto senza la reale fattibilità dello stesso e senza il relativo costo di realizzo”.