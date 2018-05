Celli: spero che la nomina di Tomasetti riporti un clima politico sereno

Il Segretario Simone Celli, dopo la nomina del nuovo presidente di Bcsm, guarda al Memorandum di intesa con Banca d' Italia come a un primo obiettivo. Augurandosi che ora il clima politico si faccia più sereno sul sistema finanziario.

"Credo che i toni che abbiamo sentito in questi giorni, non facciano bene al paese".

Sull' 'Affaire Titoli', Celli dice di condividere le preoccupazioni dell'opposizione, ma parla di un governo non appiattito su Banca Centrale. "Qualcuno omette e dice solo mezze verità"

Ora il segretario alle Finanze attende il lavoro della magistratura. Poi, guardando alla sua Segreteria, ammette: "potevo adottare scelte con maggiore ponderazione" anche se "abbiamo sempre agito nel'ottica della trasparenza e nell'interesse di San Marino".

Sentiamo il segretario alle Finanze Simone Celli